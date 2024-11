Feira Solidária 2024 dedicada à causa animal no Mercado dos Lavradores

A Câmara Municipal do Funchal, em parceria com as Associações de Proteção Animal com sede no concelho do Funchal, realizou hoje, no Mercado dos Lavradores, uma feira solidária dedicada à Causa Animal, com o intuito de angariar fundos para ajudar os animais que se encontram à responsabilidade das associações.

A vereadora com o pelouro do Ambiente e Causa Animal, Nádia Coelho, esteve de visita ao local, dando nota da forte aposta do executivo municipal na divulgação e apoio destas associações, reconhecendo todo o esforço, trabalho e dedicação que as mesmas executam no terreno diariamente.

A autarca lembra que, no âmbito da prossecução da política de controlo da população de animais errantes ou de companhia pertencentes a famílias com carências económicas, o executivo tem celebrado protocolos com várias associações de proteção animal sediadas no Concelho do Funchal, aumentando os apoios financeiros em 200% este ano (2024) face ao ano anterior (2023), num valor global de 60.000€, protocolos estes que serão renovados ainda este ano com efeitos nos trabalhos que decorrerão em 2025.

A feira contou com a presença das Associações AMAIS, Vamos Lá Madeira, Patinhas Felizes, Ajuda a Alimentar Cães e a Sociedade Protetora dos Animais Domésticos (SPAD).