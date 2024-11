Fenómeno "ciclone bomba" atinge noroeste dos EUA e causa dois mortos

Uma grande tempestade está a varrer o noroeste dos Estados Unidos, atingindo a região com ventos e chuvas fortes, provocando cortes generalizados de energia e derrubando árvores que já causaram pelo menos dois mortos.

O sistema de tempestade que esta a atingir aquela região dos Estados Unidos é considerado um "ciclone bomba", que ocorre quando um ciclone se intensifica rapidamente, noticiou na quarta-feira a agência Associated Press.

O centro de previsão meteorológica emitiu alerta de chuva forte até sexta-feira, estando também em vigor alertas de vento com força de furacão.

Na Califórnia, o serviço meteorológico alargou o aviso de cheias até sábado às zonas a norte de São Francisco.

Um alerta de tempestade de inverno está também em vigor no norte da Sierra Nevada, acima dos 1.066 metros, onde pode atingir até 28 centímetros de neve em dois dias.

Esperava-se que a queda de neve pesada e húmida continue ao longo das Cascades e em partes do extremo norte da Califórnia.

Os meteorologistas alertaram para condições de queda de neve que podem impedir a circulação automóvel.

A queda de árvores atingiu casas e destruiu estradas no noroeste do Estado de Washington. Em Lynnwood, Washington, uma mulher morreu na terça-feira à noite quando uma grande árvore caiu sobre um acampamento de sem-abrigo, informou o South County Fire em comunicado.

Em Bellevue, a leste de Seattle, uma árvore caiu sobre uma casa, matando uma mulher na terça-feira à noite, de acordo com os bombeiros.

O número de relatos de cortes de energia em Washington oscilou muito na terça-feira à noite, mas diminuiu continuamente para cerca de 500.000 hoje de manhã, de acordo com o poweroutage.us, que monitoriza a rede elétrica do país.

Mais de 5.600 pessoas ficaram sem energia no Oregon, 35.000 na Califórnia e 10.000 no Nevada.

A primeira neve significativa da temporada nos estados das Dakotas e Minnesota causou acidentes e estradas escorregadias.

O serviço meteorológico alertou que podem cair até 40 centímetros de neve nas montanhas Turtle, no Dakota do Norte, e em Minot pode cair até 20 centímetros de neve.

Espera-se que os ventos sejam problemáticos em partes do Montana e do Nebrasca, com rajadas de até 97 quilómetros por hora (km/h), referiu o serviço meteorológico.

As autoridades não aconselharam viagens pelo norte do Dakota do Norte devido ao clima invernal.