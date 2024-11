Chega diz que auditoria ao Governo já está contemplada no Orçamento para 2024

O Chega-Madeira esclarece que se absteve na votação do projecto socialista para uma auditoria do Tribunal de Contas aos Governos de Miguel Albuquerque, porque "esta auditoria já está contemplada no Orçamento para 2024 e aguarda parecer do Tribunal de Contas".

Em causa estão as afirmações de Paulo Cafôfo relacionadas com o 'chumbo' de uma proposta do PS-M, no parlamento regional.

PS critica o PSD, CDS e Chega por 'chumbo' de proposta de auditoria aos Governos de Albuquerque Foi desta forma, que o presidente do PS-Madeira reagiu ao facto de, hoje, na Assembleia Legislativa, o PSD e o CDS terem votado contra e o Chega ter-se abstido na votação de um projecto de resolução apresentado pelos socialistas, que visava a realização de uma auditoria do Tribunal de Contas (TdC) à gestão dos Governos liderados por Miguel Albuquerque.

"A proposta do PS é redundante e não traz valor acrescido, pelo que a abstenção do Chega foi a posição mais coerente e responsável", reitera o Chega em comunicado de imprensa.

Contrariamente à narrativa falsa que o PS tenta passar, o seu projecto obteve aprovação por 22 votos a favor, com abstenção do Chega e 21 votos contra. É importante frisar que, apesar da aprovação do projecto, a intenção socialista de culpar o Chega é um desvio claro da verdade e uma tentativa desesperada de esconder o seu próprio papel e responsabilidade na aprovação de ilegalidades convenientes na ALRAM

O Chega refere ainda que "não se deixará manipular nem permitirá que a verdade seja deturpada para alimentar manobras políticas de um PS que prefere apontar o dedo aos outros em vez de assumir a sua falta de responsabilidade e transparência".