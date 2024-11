Miguel Albuquerque tem 100 perguntas para responder sobre os incêndios

Depois de terminado o prazo para a entrega de questões dos deputados que integram a Comissão Parlamentar de Inquérito para ‘Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de Agosto’, Sancha Campanella informou, no final dos trabalhos de hoje, que Miguel Albuquerque terá quase 100 perguntas para responder.

A presidente desta Comissão adiantou, também, que apenas o PAN, o Chega e o PS tiveram perguntas para o líder do Executivo madeirense.

Entre outros assuntos, o presidente do Governo Regional terá de se pronunciar sobre os meios usados no combate ao incêndio de Agosto último, sobre o impedimento da comunicação em aceder a determinados locais, bem como sobre os apoios disponibilizados à população e para a recuperação do coberto vegetal, entre outros.