Albuquerque acredita que "não vai haver Congresso" extraordinário do PSD

O Presidente do Governo da Madeira e líder do PSD na Região, Miguel Albuquerque, afirmou esta quarta-feira, 20 de Novembro, acreditar que não será convocado um Congresso Extraordinário do partido, apontando para os Estatutos do PSD e lembrando que foi reeleito presidente dos social-democratas da Região em Março último.

Miguel Albuquerque reagia hoje, em declarações à comunicação social, à possível movimentação de militantes do PSD para lançar Pedro Coelho como seu sucessor na liderança do partido: "Isso são tudo especulações".

O social-democrata assegurou que "não vai haver candidaturas nenhumas, porque neste momento não há nada disso [eleições internas] no horizonte". Confrontando com a existência de "movimentações" para avançar com um Congresso Extraordinário, Albuquerque disse não ter conhecimento de nada, lembrando, contudo, que já está há muitos anos na política e que nada o surpreende, especialmente no contexto actual.

No caso de a questão se confirmar, apontou que "não há nenhum problema", asseverando que qualquer resolução sobre o futuro do partido será tratada de forma institucional.

"Eu acho que o Pedro Coelho nem sabe disso", disparou.

O Chefe do Executivo madeirense destacou que o foco do Governo Regional actualmente é "manter a estabilidade", com a aprovação do Orçamento Regional, criticando a "situação surrealista" da política regional com a apresentação de uma Moção de Censura ao Governo que classifica de "irresponsável".