Funchal assinala o Dia Universal dos Direitos da Criança com três dias de actividades

A Câmara Municipal do Funchal celebrou esta terça-feira, 20 de Novembro, o Dia Universal dos Direitos da Criança, com uma série de actividades realizadas na Ludoteca do Parque de Santa Catarina, em comemoração à data que marca a adopção da Convenção sobre os Direitos da Criança pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a 20 de Novembro de 1989.

O Município do Funchal, reconhecido pela UNICEF como uma 'Cidade Amiga das Crianças', promove até sexta-feira três dias de iniciativas destinadas aos alunos do 1.º ciclo.

Nesta manhã, a vereadora Helena Leal, responsável pelos pelouros da Educação, Saúde e Acção Social, marcou presença nas actividades, que visam sensibilizar os participantes para a importância dos seus direitos e deveres. As acções, sob o nome de 'À Descoberta dos Direitos da Criança', incluem uma abordagem lúdica à Carta da Convenção dos Direitos das Crianças, de forma a ensinar as crianças sobre os seus direitos e como devem fazer valer esses direitos para garantir que sejam sempre respeitados.

Até sexta-feira, a Divisão de Educação do Município do Funchal continuará a dinamizar as actividades para as escolas do 1.º ciclo, reforçando a educação para a cidadania e o respeito pelos direitos fundamentais das crianças. A Convenção sobre os Direitos da Criança foi ratificada por Portugal em 1990, consolidando o compromisso do país com a proteção e promoção dos direitos das crianças em todo o mundo.