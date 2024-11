Funchal assinala Dia Universal dos Direitos da Criança com actividades no Parque de Santa Catarina

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinala durante três dias o Dia Universal dos Direitos da Criança, data que se assinala esta quarta-feira, 20 de Novembro, com actividades na Ludoteca do Parque de Santa Catarina.

"Nos dias 20, 21 e 22 de Novembro a Divisão de Educação dinamizará atividades dirigidas às escolas de 1.º ciclo do Município do Funchal. Estas ações designadas como 'À descoberta dos direitos da criança' têm como objetivo consciencializar os participantes dos seus direitos e deveres", anuncia.

"Além da abordagem à Carta de Convenção dos Direitos das Crianças, as actividades pretendem de forma lúdica dar a conhecer os direitos das crianças, de como devem fazer valer esses direitos para que sejam sempre respeitados", explica a autarquia.

Conta a CMF que "a planificação destas ações contou com a participação das crianças que foram incentivadas a sugerir e a opinar, nas celebrações deste dia do ano transato, sobre algumas decisões que lhes dizem respeito, nomeadamente de como gostariam que fossem as comemorações simbólicas e dias temáticos".

Lembra a autarquia que "o Funchal é reconhecido pela UNICEF como uma 'Cidade Amiga das Crianças'", sendo que "neste dia Universal dos Direitos da Criança, a CMF assume, uma vez mais, o compromisso com estas comemorações em criar condições para que todas as crianças do nosso concelho sejam reconhecidas como sujeito activo de direitos, que estes estejam assegurados e salvaguardados, garantindo e promovendo um desenvolvimento global e harmonioso junto das suas famílias", refere a vereadora com o pelouro da Educação, Saúde e Social, Helena Leal, citada na nota.

Recorde-se que a convenção sobre os Direitos da Criança foi adoptada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) a 20 de Novembro de 1989 e ratificada por Portugal a 21 de Setembro de 1990.