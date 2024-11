Funchal investe em tecnologia inovadora com plataforma de gestão territorial inteligente

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, e o vereador do Urbanismo, João Rodrigues, participaram hoje, no Colégio dos Jesuítas, na Semana da Informação Geográfica, assinalando os 25 anos do Dia dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Durante o evento, Cristina Pedra anunciou um investimento de 330 mil euros na criação do FNC. Citylab, uma plataforma de gestão territorial inteligente.

Segundo a presidente da autarquia, o FNC. Citylab será uma ferramenta essencial para monitorizar e planear a cidade de forma eficiente e adaptada às necessidades dos cidadãos. A plataforma utilizará tecnologias de ponta, incluindo a 'internet das coisas', Big Data e drones equipados com sensores avançados, para recolher e analisar dados em tempo real. Entre as suas funcionalidades, destaca-se a modelação espacial em 3D, que permitirá simular cenários futuros e antecipar soluções para desafios urbanos.

Já o vereador João Rodrigues destacou o papel dos SIG no ordenamento do território e revelou que a Câmara está a rever o Plano Director do Funchal. Diz que o objectivo é corrigir lacunas identificadas ao longo dos anos e alinhar o plano com os desafios das alterações climáticas. O Relatório do Estado do Ordenamento, aprovado no ano passado, foi apontado como uma base importante para essa revisão.

A Semana da Informação Geográfica, que decorre até hoje, inclui 'workshops', exposições virtuais e palestras, com o intuito de promover o conhecimento e a aplicação de tecnologias geográficas, reforçando o compromisso do Funchal com a inovação e o desenvolvimento sustentável.