Deputado madeirense apresenta prioridades do Chega em conferências nacionais

Francisco Gomes, deputado madeirense na Assembleia da República, foi indicado pelo CHEGA (CH) para participar em duas conferências de relevo nacional, "abordando o compromisso do partido em assegurar um Orçamento de Estado para 2025 que responda eficazmente às necessidades dos portugueses", conta numa nota de imprensa. "Os eventos, que foram organizados pela NOVA School of Business and Economics e pela Confederação Portuguesa de Economia Social, reuniram especialistas, académicos e representantes políticos para discutir os desafios económicos do país".

Assim, nestas conferências, "Francisco Gomes apresentou o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo CHEGA para garantir que o Orçamento de Estado não é um mero exercício financeiro, mas uma plataforma para o desenvolvimento sustentado do país, destacando a urgência de políticas exequíveis e ancoradas na realidade portuguesa".

“Não podemos continuar a prometer o impossível e a apostar em áreas erradas, enquanto os cidadãos sofrem com um sistema fiscal sufocante e serviços públicos ineficientes. O CHEGA está aqui para romper com a mediocridade e propor soluções que realmente façam a diferença na vida do cidadão comum.” Francisco Gomes

Entre as medidas apresentadas pelo deputado, "destacou-se a necessidade de uma revisão profunda do sistema fiscal, com cortes significativos nos impostos para as famílias e empresas, bem como a defesa da família, a reforma das políticas de imigração e o combate à corrupção para garantir que o governo e as grandes empresas com ligações ao poder não se tornam epicentros de corrupção, amiguismo e compadrio", realça.

Na Confederação Portuguesa de Economia Social, Francisco Gomes "destacou a ligação entre o Orçamento de Estado e o mercado de trabalho, com críticas contundentes às políticas laborais dos governos que têm liderado Portugal nas últimas décadas. Defendeu ainda que o país precisa de um investimento sério na economia social, na formação profissional e na inovação, como pilares importantes para a competitividade e o desenvolvimento económico", aponta.