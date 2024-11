Chega com mais de 20 propostas ao Orçamento do Estado relacionadas com a Madeira

O Chega apresentou um total de 617 propostas de alteração do Orçamento do Estado para 2025, sendo que mais de duas dezenas focam-se exclusivamente na Região Autónoma da Madeira. Segundo nota à imprensa, as mais de 600 propostas colocam o partido como aquele que mais alterações apresentou.

As propostas relativas à Madeira focam-se em áreas que o partido considera de grande importância para os madeirenses e incluem as ligações aéreas e marítimas, regime fiscal, investimentos no sector da Educação, gestão do património edificado e uma revisão das transferências financeiras da República para a Região. O partido também propôs alterações no âmbito do Centro Internacional de Negócios da Madeira, bem como medidas que procuram uma maior valorização das carreiras das Forças de Segurança e das Forças Armadas que estão a cumprir missão nas regiões autónomas.

Francisco Gomes, deputado eleito pelo círculo da Madeira, indica que o partido está focado em garantir o respeito pelos princípios da coesão nacional e da continuidade territorial, "assegurando que a República cumpre integralmente as suas obrigações legais e constitucionais para com os cidadãos madeirenses".

“Se pensam que vamos permitir que tratem os madeirenses como portugueses de segunda estão muito enganados. Vamos sempre lutar pela Justiça, pela igualdade de oportunidades e pelo Estado de Direito, do qual alguns querem fazer tábua rasa”, aponta o parlamentar, acrescentando ainda a necessidade de de um compromisso mais firme por parte da República para com a Região.

“A Madeira não pode continuar a ser ignorada nas grandes decisões nacionais. Pelo contrário, tem de ter os mesmos benefícios que qualquer outra parte do território nacional, pois assume iguais responsabilidades, as quais cumpre num contexto de acrescidas dificuldades que é o de ultraperiferia", termina.