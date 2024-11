Edgar Silva diz que "o escândalo da corrupção atinge níveis insuportáveis"

Num encontro com apoiantes e activistas da CDU, no Funchal, neste sábado, Edgar Silva, coordenador regional, afirmou que "o escândalo da corrupção atinge níveis insuportáveis, mas conta com a total cobertura política por parte de sectores da oposição no parlamento da Madeira".

Segundo Edgar Silva, "na Região Autónoma da Madeira, a corrupção envenena tudo, ano após ano: investimentos, compras, contratação pública, nomeações, autorizações, concessões". E, prossegue, "apesar de a corrupção, em todas as suas formas, estar a ser escandalosamente alimentada, este é um problema que só persiste enquanto o parlamento tem partidos que se dizem da oposição e deputados de suporte da corrupção, cujo sentido de voto dá legitimidade ao regime e ao sistema".

A corrupção que a democracia não tem sabido combater, nem sequer diminuir, tem na autonomia instrumentos ao serviço da criação de um sistema de açambarcamento, e o que é terrível, alimenta-se de uma ideia de impunidade". Edgar Silva

Sobre o actual quadro político regional, disse Edgar Silva que "nesta Região Autónoma a corrupção é do que há de pior na sociedade e na política". Por isso, no seu entender, "é aparentemente chocante como é que determinados partidos, que se diziam da oposição, se prestam a ser, através do seu sentido de voto na Assembleia Regional o 'seguro de vida' de uma governação encharcada, de alto a baixo, pela praga da corrupção".

De acordo com aquele dirigente da CDU, "quem, antes de entrar no parlamento, se dizia da oposição e agora serve de estaca do regime inundado pela praga da corrupção só pode ter sido absorvido pelo mal que anunciou querer combater".

Para a CDU, "apesar da gravidade da situação política vivida na Região Autónoma da Madeira, o escândalo da corrupção, como problema sistémico, e a sua aparente impunidade não nos podem demover da batalha em favor da democracia, na construção de mais e melhor democracia nesta terra".