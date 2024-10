PAN-Madeira diz que "não alinha em braços-de-ferro"

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) Madeira, através da deputada única do partido na Assembleia Legislativa Regional, abdicou do seu tempo esta manhã no âmbito do debate potestativo proposto pelo JPP sobre os incêndios, "por não alinhar em braços-de-ferro".

A deputada única e porta-voz regional do partido refere em nota enviada à imprensa:

Temos vários pontos na ordem de trabalhos da Assembleia por discutir, e perdeu-se uma manhã num debate potestativo quando já está formada uma Comissão de Inquérito para esse mesmo fim. A Comissão de Inquérito foi proposta pelo PS antes desta iniciativa do JPP, já estão agendadas várias audições para ouvir diferentes figuras intervenientes nesta situação para apuramento de responsabilidades, não havia necessidade de haver um debate com a mesma pessoa que será ouvida esta tarde. Mónica Freitas, deputada do PAN-Madeira

O partido entende que isto se deve a "braços-de-ferro entre forças políticas nomeadamente entre JPP e o PS, fazendo com que a Assembleia tivesse uma manhã e uma tarde a ouvir o mesmo interveniente, neste caso, Secretário Regional da Protecção Civil, sobre o mesmo tema e com o mesmo objectivo".

Segundo a proposta aprovada de metodologia de trabalho da Comissão de Inquérito, as mesmas são públicas, decorrem em sede de plenário e são abertas à comunicação social, "é uma clara sobreposição numa luta de egos que não beneficia os madeirenses. Os partidos têm o dever de fiscalizar o trabalho governativo e o governo tem o dever de prestar os devidos esclarecimentos, e não abdicando dos direitos consagrados no regimento, também deve reinar o bom-senso."

Estes são os motivos que levaram a deputada do PAN a não colocar questões no âmbito do debate potestativo, tendo usado do seu tempo para referir que iria remeter as questões para a reunião da tarde no âmbito da Comissão de Inquérito criada para o efeito, e onde estão representados de igual forma todos os partidos com assento parlamentar.