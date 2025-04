Madeirenses têm hipóteses reduzidas nos concursos de talentos?

O regresso de mais uma edição do concurso de talentos ‘The Voice Kids’, na noite deste domingo, na RTP1, trouxe consigo a participação de uma madeirense. Tal como o DIÁRIO relata na sua edição impressa de hoje, tratou-se de Maria Alves, de 11 anos, natural de Machico.

A concorrente cantou ‘You Are The Reason’, uma música de Calum Scott e, apesar de até ter tido boas reacções por parte do júri composto por Cuca Roseta, Nena, Miguel Cristovinho e Diogo Piçarra, não foi capaz de virar nenhuma cadeira.

Nas redes sociais, vários foram os comentários sobre a prestação da jovem. Na página de Facebook do DIÁRIO, uma madeirense comentou: “merecia e muito ter passado, mas prontos nesse programa os Madeirenses parece que tem hipóteses muito reduzidas. Já o ano passado o miúdo da Madeira também esteve tão bem e ficou de fora”. Será que é mesmo assim?

Para quem não conhece o conceito, a primeira etapa do The Voice consiste na denominada ‘Prova Cega’. Nessa fase, os candidatos sobem a palco e entoam a música enquanto o júri está de costas para o palco. Dessa forma estão impossibilitados de ver o concorrente e nem falam com os mesmos antes da música, pelo que não sabem a naturalidade nem qualquer outra informação.

Numa pesquisa sobre os representantes madeirenses nestes concursos confirmamos que, no ano passado, efectivamente houve não um, mas dois jovens concorrentes madeirenses, também no ‘The Voice Kids’. Tratou-se de Emanuel Gonçalves, de 12 anos, natural do Estreito, que não conseguiu virar nenhuma das cadeiras, ao interpretar ‘Ai como eu gosto de voltar’ de Jorge Ferreira.

Quem também concorreu foi Tiago Freitas, de 11 anos, que ao interpretar a música ‘Dance Monkey’, conquistou o júri. Cuca Roseta chegou mesmo a bloquear Bárbara Tinoca, mas foi Carlão que ficou com o jovem, que chegou às galas ao vivo.

Na edição de 2022, participou Afonso Albuquerque, que conseguiu alcançar um lugar na equipa da mentora Carolina Deslandes. O madeirense, filho de Miguel Albuquerque, interpretou a música ‘That’s What Friends Are For’. Ficou-se pela fase das Batalhas.

A edição de 2021 é que contou com um grande contingente madeirense. Sandra Cró, de 14 anos, interpretou ‘Feeling Good’ e ficou na equipa de Fernando Daniel. Quem lhe fez companhia foi Julia Ochoa, que ao interpretar ‘When We Were Young’, também conseguiu chegar às batalhas. Vitor Afonso interpretou ‘Os Tais’ e conquistou o próprio intérprete da música, Carlão, que lhe concedeu um lugar na equipa. Ruben Martins foi o madeirense que chegou mais longe nessa edição. Aos 11 anos, cantou ‘Bohemian Rapdsody’ e, tendo ficado na equipa de Carolina Deslandes, conseguiu chegar às galas.

Por fim, em 2014, Maria Nuno Marques conquistou um lugar na equipa de Daniela Mercury, ao cantar ‘Sweater Weather’. Também Diogo Garcia conseguiria conquistar um lugar na mesma equipa, com ‘I Won’t Give Up’. A verdade é que não desistiu, enfrentou a conterrânea na gala e chegaria mesmo a vencer o programa. Na final interpretou ‘You Are Not Alone’ de Michael Jackson.

Tendo em conta todos estes resultados, consideramos que seja falso que os madeirenses tenham hipóteses mais reduzidas nestes concursos. Até porque só olhámos para o ‘The Voice Kids’. Temos outros casos de vencedores madeirenses, como por exemplo na ‘Operação Triunfo’, em que Vânia Fernandes venceu na edição de 2008.