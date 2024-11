Funchal acolhe evento internacional sobre Mobilidade e Logística Urbana

O Centro Cultural e de Investigação do Funchal é palco, entre os dias 19 e 21 de Novembro, do 'Civitas Peer Study', um evento centrado na temática da mobilidade, com particular enfoque na gestão da logística urbana.

Organizado em parceria com a Eurocities, este certame conta com a participação de oito especialistas que irão discutir "a problemática em torno da logística urbana e a avaliação na transferibilidade de boas práticas que poderão contribuir para a otimização das operações de cargas e descargas e por conseguinte na minimização dos constrangimentos", informa uma nota de imprensa da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Bruno Pereira, vice-presidente da autarquia funchalense participou, ontem, na apresentação de mais um projecto, explicando que "este programa inclui visitas a várias cidades europeias com projectos demonstrativos, sendo que, no caso do Funchal, já participámos em dois projectos: o Civitas Mimosa e o Civitas Destination".

"Este grupo de especialistas tem como objetivo supervisionar as medidas implementadas pela cidade, avaliando a forma como foram enfrentados os desafios e lidados os problemas que são comuns a muitas cidades europeias, e não apenas ao Funchal", explicou Bruno Pereira, sublinhando que estas visitas são uma oportunidade para a troca de experiências. "É um programa com uma forte componente logística, com visitas técnicas e uma apresentação detalhada da nossa mobilidade", reforçou.

De acordo com a mesma nota de imprensa, o autarca destacou, ainda, as características singulares do Funchal, identificando a orografia como o principal desafio para a implementação de soluções de mobilidade adoptadas em cidades planas.

Bruno Pereira destacou, ainda as 40 intervenções programadas pela autarquia e baseadas em medidas de acalmia de tráfego para disciplinar a circulação automóvel e mitigar o impacto do tráfego, das quais realça o alargamento de passeios, passadeiras sobrelevadas e a criação de zonas de estacionamento, entre outras.

De acordo com a nota de imprensa da CMF, a agenda do evento 'Civitas Peer Study' inclui, para além de reuniões de trabalho, visitas guiadas às principais áreas de abastecimento do Funchal e uma deslocação às instalações do operador 'Logislink'.

Importa salientar ainda que, no âmbito da logística urbana, a CMF integra ainda o consórcio do projecto Europeu Unchain, que tem como objetivo implementar medidas tecnologicamente inovadoras que suportem a tomada de decisão e agilizem as operações de cargas e descargas.