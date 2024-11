Portugal será um "porto seguro" para o investimento

O ministro da Economia defendeu hoje que, nesta altura de tensões e mudanças geopolíticas, Portugal vai assumir o papel de um "porto seguro" para o investimento.

As declarações foram proferidas hoje num discurso numa conferência organizada pelo Financial Times, em Lisboa, onde o ministro salientou que "num contexto global de profundas mudanças geopolíticas e económicas, de novos padrões no comércio internacional e de maior volatilidade", Portugal se vai colocar como um "porto seguro para o investimento".

Pedro Reis destacou também a importância que os governos devem atribuir à "criação do ecossistema certo para a inovação".

"Não existe um caminho para um modelo de crescimento sustentável dissociado de um setor privado vibrante, capaz de proporcionar o investimento e a inovação necessários", reiterou o governante.

Neste discurso, que tinha como tema "Como podem os sectores público e privado colaborar para acelerar o crescimento económico?", o ministro da Economia salientou ainda a necessidade de apostar no potencial de Portugal no que diz respeito às energias renováveis, afirmando que o sucesso na integração dos princípios de sustentabilidade na estrutura dos quadros económicos vai determinar "a trajetória de crescimento, mas também o tipo de sociedade" que ficará para as gerações futuras.

No painel seguinte, ainda nesta conferência, o presidente da AICEP Ricardo Arroja destacou também que um dos objetivos da agência é "promover as credenciais de Portugal" e, tendo em conta a "alta penetração de renováveis na geração de energia" e os preços relativamente "baixos de eletricidade em Portugal", há um bom "ponto de partida para as credenciais nacionais na discussão sobre sustentabilidade".