Acidente na via rápida deixa trânsito congestionado

Um acidente ocorrido há instantes na via rápida, ao chegar à Meia Légua, no sentido Funchal-Ribeira Brava, está a provocar um forte congestionamento no trânsito.

Segundo foi possível apurar no local, uma viatura ligeira colidiu com um autocarro, tendo sofrido danos materiais avultados.

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol também já se encontram no local, mas até ao momento não foi possível apurar o número de feridos.

A Polícia de Segurança Pública está a tomar conta da ocorrência.