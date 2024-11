Piso escorregadio e sol a encadear, causam acidente e complicam trânsito congestionado

Bom dia. Novo dia de semana útil de trabalho e escola, muito trânsito, tanto a Leste como a Oeste, fazem da Via Rápida o local mais lento para movimentar-se de carro.

Para piorar, um acidente após o nó de Câmara de Lobos, em cima da ponte dos Socorridos, está a deixar os automobilistas mais atrasados para o que quer que fossem fazer. A extensão de mais de 2,5 km no sentido Ribeira Brava - Machico a partir do km 10, se puder 'fugir', aproveite. É que, mais à frente, encontra novo congestionamento...

No sentido oposto, apenas o habitual congestionamento na zona da Cancela que, neste momento enfrenta mais de 4,5 km de extensão entre a subida do Caniço e antes do nó de Pestana Júnior.

Para piorar tudo, o piso está molhado nalgumas estradas e o sol que desponta no horizonte pode causar encadeamento, nomeadamente na subida de Santa Rita...