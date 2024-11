EXPLORA I trouxe luxo ao Funchal

O Terminal de Cruzeiros do Funchal recebeu, no sábado, 16 de Novembro, o evento de escala inaugural do EXPLORA I.

Um momento que contou com a presença de autoridades, agentes de viagens e jornalistas, naquela que foi a primeira escala do EXPLORA I ,na Madeira, e onde foram apresentadas as principais novidades da marca Explora Journeys, com destaque para os itinerários que o EXPLORA I e EXPLORA II irão realizar este Inverno, revela à imprensa.

"Esta é a segunda vez, no espaço de um mês, que a Explora Journeys marca presença no Funchal, depois de o EXPLORA II ter escalado no passado dia 8 de Novembro no Terminal de Cruzeiros do Funchal", acrescenta.

Adianta que "até ao final do mês, o EXPLORA I vai ainda escalar em Lisboa, no próximo dia 25 de Novembro, sendo também a segunda escala de um navio da Explora Journeys num curto espaço de tempo na cidade lisboeta, demonstrando a forte aposta que está a ser feita pela Explora Journeys no mercado português, uma vez que, no final do mês de Novembro, os dois navios da frota que se encontram a navegar já terão realizado escalas em Lisboa e no Funchal".

O evento no Terminal de Cruzeiros do Funchal iniciou-se com a habitual troca de placas comemorativas com o Comandante no Astern Lounge, seguido de uma apresentação realizada no mesmo local, antes do almoço a bordo. Após o almoço, os convidados tiveram a possibilidade de fazer uma visita ao EXPLORA I.

"O EXPLORA I, o primeiro navio da Explora Journeys, a marca de luxo do MSC Group, foi inaugurado em Outubro de 2023, em Nova York, EUA, contando com a presença da madrinha do navio, a Dra. Sylvia Earle, conhecida bióloga marinha e oceanógrafa", explica.

"O navio tem 461 suites, penthouses e residências de frente para o mar, seis restaurantes, 12 bares e lounges interiores e exteriores, quatro piscinas, extensos decks exteriores com cabanas privadas e cerca de 1 000 metros quadrados de instalações de bem-estar e fitness. Em colaboração com os principais designers de super iates e de hospitalidade, todos os aspetos do novo navio foram concebidos para evocar um 'Ocean State of Mind' para refletir a abordagem de luxo da Explora Journeys, sendo que este navio incorpora uma fusão de precisão suiça elegante e artesanato europeu moderno", revela ainda.

No que à sustentabilidade diz respeito, adianta que "todos os navios da Explora Journeys estarão equipados com as mais recentes tecnologias ambientais e marítimas, incluindo a tecnologia de redução catalítica selectiva, conetividade de ligação à terra, sistemas de gestão do ruído subaquático para ajudar a proteger a vida marinha e uma gama completa de equipamento de bordo eficiente em termos energéticos para otimizar a utilização do motor e reduzir aibda mais as emissões".

E conclui: "O EXPLORA I e o EXPLORA II serão reposicionados nas Caraíbas para a temporada de Inverno, oferecendo itinerários incríveis. Os destinos de destaque incluem Gustavia em St. Barts, Oranjestad em Aruba e St. John’s em Antígua. No Verão de 2025, o Explora II navegará no Mediterrâneo Ocidental visitando portos como Barcelona, em Espanha, St.Tropez, em França, Monte Carlo e Porto Cervo em Itália".