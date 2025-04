Visita técnica prepara jogo da Liga das Nações Feminina na Madeira

A Madeira prepara-se para receber um dos grandes momentos do futebol feminino europeu. O Estádio do Marítimo, no Funchal, foi o palco escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para o decisivo confronto entre as seleções femininas de Portugal e da Bélgica, que assinala o encerramento da fase de grupos da Liga das Nações. O jogo realiza-se no próximo dia 3 de junho, com o horário ainda por confirmar.

Na sequência desta escolha esteve uma visita técnica realizada esta semana, que envolveu representantes da FPF, da Associação de Futebol da Madeira (AFM) e do CS Marítimo. Durante dois dias, foi feita uma análise detalhada a todos os setores do estádio, incluindo áreas de segurança, acessibilidade e conforto, tanto para atletas como para adeptos. O objetivo foi garantir as melhores condições para a realização de um evento desportivo desta dimensão.

Carlos André Gomes, presidente do CS Marítimo, manifestou o “orgulho do emblema verde-rubro em receber este importante jogo da Seleção Nacional”, destacando o simbolismo de acolher uma prova internacional no estádio do clube.

Já Pedro Araújo, vice-presidente da AFM, sublinhou o “privilégio da Região em acolher este encontro”, considerando-o uma excelente oportunidade para impulsionar o futebol feminino na Madeira e reforçar a sua visibilidade a nível nacional.

A venda de bilhetes será feita online e presencialmente nos supermercados Continente, com mais detalhes a serem anunciados em breve pelas entidades organizadoras.