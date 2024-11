PSD compromete-se a estender gratuitidades e comparticipações das creches aos jardins de infância

Nuno Maciel comentou a proposta do PS de gratuitidade para todas as crianças nas creches, lembrando que, nos escalões 1 e 2 da acção social, "as famílias que mais precisam", essa gratuitidade já existe e que, para as famílias com mais rendimentos, as comparticipações oscilam entre os 50 e os 100 euros mensais.

O PSD compromete-se a "estender aos jardins de infância", as crianças com mais de 2 anos de idade, as condições de gratuitidade e comparticipações das creches.

Nuno Maciel também lembrou que, no que diz respeito ao ensino privado, o Governo Regional tem um apoio anual de mais de 37 milhões de euros.