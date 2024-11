Élvio Sousa lembrou que a proposta do JPP é destinada às famílias e já tinha sido aprovada

O deputado do JPP afirma que esta medida de parcelamento do pagamento do IMI é destinada às famílias, sendo uma forma de “aliviar” os pagamentos. Élvio Sousa considera que há deputados que já desistiram de apoiar as famílias e que esta medida já tinha sido aprovada por unanimidade há três anos.

O parlamentar lembrou que apesar de ter sido aprovada na ALRAM, acabou chumbada na Assembleia da República, inclusive por deputados madeirenses, “que são avassalados pelas normas dos partidos criados em Lisboa”.

Jacinto Serrão, do PS, considera que a medida é "banha da cobra", uma vez que não reduz o IMI. Os socialistas querem saber se o JPP apoia a redução ou eliminação do imposto.

"Aquilo que dizemos à população cumprimos", disse Élvio Sousa. Para o JPP, "banha de cobra" é ter "duas caras" e, por isso, quer saber porque é que o PS aprova as cinco prestações na ALRAM e depois os socialistas madeirenses votam contra na Assembleia da República. "Porque o seu partido tem uma cara aqui e outra em Lisboa?", questiona.