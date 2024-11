Campos de ténis da Quinta Magnólia serão repavimentados

Os campos de ténis da Quinta Magnólia vão ser repavimentados a tempo de garantir, em 2025, a continuidade do torneio de ténis Madeira Ladies Open.

A garantia é do presidente do Governo Regional ao repto lançado por Luís Jasmins, director do Madeira Ladies Open durante a intervenção proferida na cerimónia de entrega de prémios.

Miguel Albuquerque havia prometido "continuar a apoiar esta Associação [de Ténis da Madeira] e este torneio [Madeira Ladies Open], mas sem se referir directamente ao problema dos pisos dos courts de ténis.

Já quando Luís Jasmins apontou a preocupação dos pisos, Albuquerque reagiu: "Não vale a pena cramar. Nós vamos resolver isso".

Entretanto, aos jornalistas, o presidente do Governo sublinhou que a desejada repavimentação dos courts de ténis "estará para breve se o governo não cair e se tivermos orçamento".

Sustenta que intervir nos campos de ténis da Quinta Magnólia implica inscrever cabimento orçamental na proposta de Orçamento Regional para 2025 e este ser aprovado, senão será "mais um empecilho" criado pelo risco de não aprovação do Orçamento.