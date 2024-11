Panela esquecida ao lume mobiliza bombeiros do Funchal

Pelas 19h15 deste sábado, 16 de Novembro, os Bombeiros Voluntários Madeirenses receberam um alerta para um fogo num apartamento, situado no 4.º andar, na Travessa do Torreão, no Funchal.

Ao chegar ao local, os 11 elementos, apoiados a quatro viaturas, verificaram que se tratava de uma panela esquecida ao lume.

Uma mulher de 25 anos teve de ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça devido a intoxicação.

Os elementos da corporação procederam à ventilação do espaço.