Suspeita de incêndio mobiliza bombeiros do Funchal

Uma suspeita de incêndio num apartamento localizado na Rua do Brasil, na Nazaré, mobilizou esta tarde as duas corporações de bombeiros do Funchal para o local (Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Voluntários Madeirenses).

À chegada ao local, verificaram que se tratava de uma panela esquecida ao lume, tendo procedido à ventilação do espaço.