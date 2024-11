Novos ataques nos subúrbios de Beirute após apelo de Israel para evacuação

Os subúrbios do sul do Líbano foram hoje atingidos por novos ataques aéreos, depois de um apelo do exército israelita para a evacuação de um bairro nesta zona, reduto do movimento libanês pró-iraniano Hezbollah.

A operação foi captada por imagens da AFPTV, que mostram três ataques que atingiram a zona, provocando fumo sobre os edifícios do subúrbio.

Desde terça-feira que o exército israelita tem efetuado uma série de bombardeamentos à luz do dia contra os subúrbios do sul, que foram em grande parte esvaziados de habitantes.

Pouco antes dos ataques de hoje, Avichay Adraee, porta-voz em árabe do exército israelita, publicou na rede social X um apelo de evacuação dirigido aos habitantes do bairro de Haret Hreik, afirmando que estavam "perto das infraestruturas e dos interesses do Hezbollah".

A agência noticiosa nacional libanesa (Ani) confirmou três ataques executados pelo "inimigo", incluindo um perto do município de Haret Hreik: "O primeiro ataque a Haret Hreik destruiu edifícios e causou danos na área circundante", afirmou, citada pela AFP.

Os subúrbios do sul, um dos bastiões do movimento islamita Hezbollah que o exército israelita tem como alvo há várias semanas, foram em grande parte esvaziados de habitantes, mas durante o dia algumas pessoas regressam para inspecionar as suas casas e empresas.

Já no sul do Líbano, foram efetuados ataques israelitas durante a noite e a madrugada de sábado em várias aldeias, nomeadamente na região de Bint Jbeil, segundo a Ani.

Na sexta-feira à noite, o Hezbollah reivindicou a responsabilidade por dois ataques com foguetes contra o quartel de Ramim, que alberga o quartel-general de um batalhão de infantaria, perto da fronteira com o norte de Israel.

O exército israelita lançou uma intensa campanha de bombardeamento no Líbano em 23 de setembro e uma ofensiva terrestre no sul do país em 30 de setembro.

As forças armadas dizem querer neutralizar o Hezbollah para permitir o regresso dos habitantes do norte de Israel, deslocados por mais de um ano de disparos de projéteis no seu território.

A 08 de outubro de 2023, o movimento libanês lançou uma "frente de apoio" ao Hamas, no dia seguinte ao início da guerra em Gaza, na sequência do ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano em solo israelita, a 07 de outubro.