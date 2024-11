Forças huthis do Iémen reivindicam ataque com mísseis contra Israel

As forças huthis do Iémen, apoiadas pelo Irão, reivindicaram hoje a responsabilidade por um ataque contra Israel que provocou um incêndio perto de Jerusalém.

"As forças armadas iemenitas levaram a cabo uma operação visando a base militar de Nahal Sorek, a sudeste de Jaffa. O tiro foi certeiro e provocou um incêndio perto do local", declarou o porta-voz, Yahya Saree.

As auto intituladas Forças Armadas Iemenitas são constituídas por militares de Sana ligados aos rebeldes huthis, que controlam o Iémen, e que desde o ano passado têm sido responsáveis por ataques com mísseis contra Israel.

Apesar de as forças huthis reivindicarem o ataque contra a zona de Jaffa a queda de destroços provocou um incêndio perto de Jerusalém o que pressupõe que os projéteis foram intercetados antes de atingirem o alvo.

Israel afirmou que o sistema de defesa intercetou hoje cinco drones e projéteis disparados do Iraque e do Iémen.

"Durante a noite, a Força Aérea (de Israel) intercetou com sucesso quatro drones que se aproximavam de Israel. Dois dos drones foram intercetados antes de entrarem em território israelita", declarou o Exército em comunicado.

As sirenes soaram a sudoeste de Jerusalém durante o ataque, que não causou vítimas apesar de ter provocado um incêndio.

De acordo com as últimas informações os bombeiros estavam empenhados no combate a um incêndio na zona de Bet Shemesh, oeste de Jerusalém, provocado pela queda de "fragmentos de mísseis".