Xavier Nunes empossado presidente da Associação de Ciclismo da Madeira

Xavier Nunes foi empossado na passada quinta-feira como presidente da Associação de Ciclismo da Madeira, numa cerimónia que decorreu no Museu da Empresa de Eletricidade da Madeira.

"É com grande honra e profundo sentido de responsabilidade que tomo posse hoje como Presidente da Associação de Ciclismo da Madeira", assumiu o novo presidente, acrescentando que este será "um trabalho coletivo, e que a associação estará sempre aberta ao diálogo e à colaboração com todos os clubes, entidades públicas e privadas, e claro, com todos os praticantes e apaixonados pelo ciclismo na Madeira".

Miguel Iglésias, presidente da Assembleia Geral cessante, teve oportunidade de agradecer à Associação de Ciclismo da Madeira, ele que esteve a exercer as funções de Presidente da Assembleia Geral nos últimos 3 mandatos, parabenizar e encorajar Xavier Nunes para a continuidade do trabalho, desejando os maiores sucessos para o futuro.

Rui Almeida, enquanto Vice-Presidente da Assembleia Geral empossado, e anterior Presidente da Direção nos últimos 6 anos, discursou com sentimento de dever cumprido e satisfação pelo seu sucessor Xavier Nunes, deixando a Associação de Ciclismo da Madeira em boas mãos.

David Gomes, Diretor Regional de Desporto, esperançou o crescimento do ciclismo, uma modalidade que desde tenra idade é colocada à disposição dos jovens, que tal como caminhar e nadar, têm desde cedo o objetivo de se equilibrar sobre duas rodas, e vê no espirito trabalhador e dedicado do atual Presidente, as qualidades necessárias para o sucesso.