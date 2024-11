Comunidade madeirense em Jersey homenageou João Carlos Nunes

A comunidade madeirense em Jersey realizou, ontem, uma homenagem ao conselheiro das Comunidades Madeirenses das Ilhas do Canal, João Carlos Nunes, que decorreu num dos hotéis da cidade de Saint Helier.

A cerimónia de homenagem ao emigrante madeirense, de 75 anos, decorreu durante um jantar, no qual participaram mais de duas centenas de emigrantes de Jersey, Guernsey e contou ainda com a presença do mayor de Saint Helier, Simon Crowcroft, do cônsul honorário de Portugal nas Ilhas do Canal, Manuel Silva, e do conselheiro das Comunidades Portuguesas, o madeirense Duarte Fernandes. Também vários empresários estiveram na iniciativa, que têm apoiado ao longo do ano diversos eventos, quer sejam gastronómicos, culturais ou desportivos, que acontecem na comunidade portuguesa.

O evento contou com muita animação, a cargo do Grupo Folclore Madeirense de Jersey, e ainda houve um momento de fados, que contou com a presença da jovem fadista, Laura Ramos, acompanhada à viola por Gilberto Franco. A animação continuou com a actuação de Fil Vieira e do artista convidado que veio directamente da Madeira, Geraldo Coelho.

Mayor de Saint Helier reconhece o trabalho de João Carlos Nunes

O Mmyor da cidade de Saint Helier, Simon Crowcroft, no seu discurso, reconheceu o trabalho de João Carlos Nunes e disse que são mais de duas décadas que presta um serviço em prol da comunidade madeirense em Jersey.

“João Carlos Nunes juntamente com a sua maravilhosa esposa e família e ajuda da comunidade têm promovido a gastronomia, a música, a cultura portuguesa,” explicou o mayor.

O governante disse que João Carlos Nunes acolheu centenas de visitantes na nossa ilha, incluindo políticos, artistas e entre outros. E "disponibilizou milhares de horas do seu tempo à Ilha de Jersey, à comunidade e, por isso, as pessoas de Saint Helier estão em dívida para com ele e com a sua família,” frisou Simon Crowcroft.

Já o cônsul honorário de Portugal nas Ilhas do Canal, Manuel Silva, também reconheceu publicamente o trabalho de João Carlos Nunes, pela forma como se tem dedicado à comunidade portuguesa.

João Carlos Nunes emigrou, em 1975, para Ilha de Jersey e foi nomeado pelo Governo Regional pela, primeira vez, conselheiro das Comunidades Madeirenses para as Ilhas do Canal, em 1981. Teve um papel determinante para a concretização da geminação das cidades do Funchal e de Saint Helier e como promotor de diversos eventos gastronómicos, culturais e outros da cultura portuguesa e, de uma forma participar, da ilha da Madeira.