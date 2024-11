Encontro Renal 2024 realiza-se no Funchal entre 14 e 16 de Novembro

O Centro de Congressos da Madeira acolhe, entre os dias 14 e 16 de Novembro, o Encontro Renal 2024, que corresponde ao XXXVIII Congresso Português de Nefrologia. Este é um evento destinado a nefrologistas, enfermeiros e outros profissionais de saúde com interesse em aprofundar conhecimento nas diferentes áreas da Nefrologia. As inscrições decorrem até dia 16.

Segundo nota à imprensa, no dia 15 de Novembro acontecerá o almoço-simpósio, promovido pela Bayer, das 13 horas às 14h30, onde as palestrantes Rita Birne, Clara Pardinhas e Rita Calça falarão sobre a problemática da doença renal crónica.

"O Encontro Renal 2024 é constituído por um programa científico diversificado, incluindo conferências, mesas redondas e comunicações orais, cobrindo temas como nefrologia clínica, diálise, doença renal crónica, albuminúria e sedimento urinário, transplante renal, imuno-nefrologia, genética, complicações cardiovasculares e síndrome cardio-renal", explica

A organização, composta pela Sociedade Portuguesa de Nefrologia (SPN) e pela Associação Portuguesa de Enfermeiros de Diálise e Transplantação (APEDT), explica que a iniciativa vai ser realizada na Região com o intuito de descentralizar e de evidenciar a actividade da nefrologia em todo o país, centrada na qualidade do serviço prestado aos doentes, e na melhoria do seu prognóstico e qualidade de vida.