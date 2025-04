"O nosso foco é vencer o Benfica B"

O Marítimo joga, no próximo domingo, no Seixal diante do Benfica B, em jogo da 29.ª jornada da Liga 2. Uma formação secundária encarnada que tem realizado um bom campeonato e colocado grandes dificuldades a todas as equipas que a têm defrontado.

Na abordagem ao embate com os jovens 'encarnados', feita ao princípio da tarde desta sexta-feira, Ivo Vieira revelou que "preparamos os jogos sempre com o intuito de obter o melhor resultado possível e este não foge à regra", mas confrontado com as especificidades que uma equipa B inserida na II Liga traz ao treinador adversário, admite não saber ao certo o que o espera.

"É um facto que na preparação para o jogo, pela variabilidade e o excesso de soluções que estas equipas B têm, e pela transição de jogadores com a equipa A e vice-versa - ainda na quarta-feira quatro jogadores habitualmente utilizados na equipa B do Benfica estiveram no jogo da Taça de Portugal com o Tirsense - nunca nos dá uma garantia sobre o que vamos encontrar relativamente à equipa inicial, mas a ideia de jogo será supostamente a mesma", desenvolve em jeito de explicação.

Mas, Ivo Vieira, contudo, só vê um caminho. "Temos que ir à luta. A equipa fora até tem tido um comportamento aceitável para bom, e, nesse sentido, acreditamos que podemos conquistar um bom resultado", diz.

De qualquer forma, a seis jornadas do fim, matematicamente a manutenção não está assegurada, nomeadamente para o lugar de play-off, em que estão os verde-rubros a uma distância de seis pontos para o FC Porto B.

"A nossa preocupação é encarar este jogo com o Benfica B para ganhar, independentemente da nossa posição na classificação. Naturalmente que estamos conscientes da pontuação que nos pode garantir uma posição mais estável ou então continuar na luta. Faltam seis jogos para o término do campeonato e, na pior das hipóteses, mais cinco ou seis pontos dão-nos a estabilidade e vamos lutar para que essa estabilidade aconteça o mais breve possível, com a consciência que de, neste jogo, se não somarmos três pontos, podemos ficar mais próximos das equipas que estão abaixo e mais longe das que estão acima, pelo que o nosso foco é vencer este jogo", conclui o treinador do Marítimo.