Programa da AD prevê SMN de 1.100 euros e nenhum pensionista abaixo de 870 euros

O programa eleitoral da AD para as legislativas de 18 de maio prevê que o salário mínimo cresça para os 1.100 euros e o médio para os 2.000 euros no final da legislatura e que nenhum pensionista ganhe menos de 870 euros em 2029.

Estas propostas constam do sumário executivo do programa da AD - Coligação PSD/CDS, a que a Lusa acesso, e que será apresentado por Luís Montenegro, no Centro de Congressos de Lisboa.

No programa fixa-se como objetivo continuar a aumentar os rendimentos gerais, estipulando-se que, no final da legislatura (prevista para 2029) o salário mínimo (hoje nos 870 euros) suba para os 1.100 em 2029 e o salário médio ronde os 2.000 euros.

O programa estabelece ainda entre as vinte medidas emblemáticas "melhorar a vida dos mais velhos", o que passará por continuar a valorizar as pensões e aumentar o Complemento Solidário para Idosos "para garantir que nenhum pensionista tem rendimento abaixo de 870 euros" e que há isenção total na compra de medicamentos.

As eleições legislativas realizam-se a 18 de maio, pouco mais de um ano e dois meses depois das últimas (também antecipadas), na sequência da demissão do Governo PSD/CDS-PP liderado por Luís Montenegro imposta pela rejeição pelo parlamento da moção de confiança ao executivo a 11 de março.