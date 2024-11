Ordem dos Engenheiros Técnicos promoveu sessão de esclarecimento

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos, em colaboração com a Direcção Regional do Ambiente e do Mar, da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente do Governo da Região Autónoma da Madeira, organizou ontem, dia 12 de Novembro, uma sessão de esclarecimento subordinada ao tema 'Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) na Economia Circular', realizada nas suas instalações.

"Com o propósito de reafirmar o compromisso em impulsionar as competências dos seus engenheiros técnicos, a OET considerou que esta iniciativa representou uma oportunidade exemplar para fomentar o desenvolvimento e a implementação de melhores práticas de engenharia no âmbito da economia circular nomeadamente no setor da construção", indica nota à imprensa.

A acção teve como principal objectivo sensibilizar para a transição para a circularidade, focando na promoção da Gestão dos RCD (Resíduos de Construção e Demolição), na desmistificação de conceitos e no esclarecimento de dúvidas alusivas ao tema, nomeadamente a inovação implementada a nível regional da utilização da plataforma 'simplifica' na gestão de subprodutos: solos e rochas.

Foi também, uma oportunidade de conhecer a Agenda Madeira Circular.

E explica: "Esta agenda tem por objectivo incentivar a economia circular em diversos sectores de actividade, sendo, assim, uma ferramenta de promoção da resiliência regional às alterações climáticas e não só, incluindo na sua plataforma digital guias de boas práticas de acesso público e gratuito".