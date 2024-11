Estrutura de comando em permanência na Protecção Civil "é fundamental"

O secretário-geral do Sindicato Nacional da Protecção Civil, a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito para ‘Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de Agosto’, respondendo a Lina Pereira (JPP), disse ser "fundamental" haver uma estrutura de comando dos bombeiros em permanência no Serviço Regional de Protecção Civil, como acontecia anteriormente.

Para José Costa Velho, esse é um facto importante para uma melhor e mais adequada coordenação entre todos os intervenientes, isso, depois, de já ter veiculado, repetidas vezes, a descoordenação em diferentes momentos. “A descoordenação inicial foi gritante”, disse aos deputados, por videoconferência, também devido à “irresponsabilidade”, apontou, sem concretizar de quem.

Mas as críticas ao Governo Regional e, particularmente, ao secretário regional de Saúde e Protecção Civil, a quem acusoou de interferência em questões técnicas e não políticas, não se limitaram a este momento. Já antes, ao responder a Bruno Melim (PSD), por diversas vezes, Costa Velho colocou em causa a actuação de Pedro Ramos, lembrando mesmo o episódio em que o governante chamou de "canalhas" e "incompetentes" algumas vozes que colocam em causa as decisões do Executivo madeirense em matéria de bombeiros e protecção civil.