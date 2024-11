PTP diz que adiamento da discussão da moção de censura é "inqualificável"

O PTP classificou, hoje, de "inqualificável" a decisão do plenário da Assembleia Legislativa da Madeira em adiar a moção de censura apresentada pelo Chega ao Governo de Miguel Albuquerque.

Em nota remetida às redacções, os trabalhistas consideram que o adiamento da discussão constitui "um grave atropelo democrático, o qual mancha a nome do Parlamento Regional em todo o país e do próprio departamento jurídico da Assembleia Legislativa da Madeira, que foi implicado por José Manuel Rodrigues nesta falcatrua regimental".

A confirmarem-se as palavras do seu presidente “o departamento jurídico da Assembleia precisa tirar o curso novamente, já que não sabem ler o Regimento do Parlamento”.

Raquel Coelho evidencia que o reguimento "é claro", lamentando as "desculpas esfarrapadas" de José Manuel Rodrigues

O Plenário não tem poderes para adiar a moção de censura, assim como, a conferência de líderes não tinha Raquel Coelho, PTP

O PTP lamentou ainda o sentido de voto do PAN e do PS, que acusa de "serem coniventes com a situação".