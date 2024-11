PTP exige intervenção do Estado na "tramóia" do adiamento da Moção de Censura

O PTP exige a intervenção do Presidente da República e do Representante da República na reposição da legalidade, para que seja dado cumprimento ao Regimento da Assembleia Legislativa da Madeira no caso da adiamento ilegal da Moção de Censura do Chega.

"Os partidos não têm poderes para definir a data da Moção de Censura e muito menos para adiá-la", assegura Raquel Coelho, considerando estar "perante uma tramóia do PSD e dos partidos da oposição para impedir pela porta do cavalo a votação".