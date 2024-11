Discussão da Moção de Censura adiada para 17 de Dezembro

A discussão e votação da Moção de Censura da iniciativa do Chega foi agendada para o dia 17 de Dezembro, uma terça-feira.

A decisão foi tomada na conferência de representantes dos partidos após um requerimento apresentado pelo PSD e que foi favoravelmente votado pelos deputados do PSD, PS, CDS, e PAN. JPP absteve-se e o Chega votou contra. O deputado da IL, Nuno Morna, não participou na reunião.

Inicialmente o documento ia ser apreciado e votado já na próxima semana, o que poderia comprometer o debate e votação do Orçamento da Região para 2025, caso a moção de censura fosse aprovada e o governo caísse.

Desta forma vai manter-se o calendário parlamentar para a discussão do ORAM.

O CH não pediu para que fosse feita qualquer alteração á moção de censura.

Como o DIÁRIO já tinha antecipado, foi decidido que o levantamento da imunidade parlamentar a quatro membros do governo - Pedro Ramos, Rogério Gouveia, Pedro Fino e Eduardo Jesus - e ao vice-presidente do parlamento José Prada será votado na quinta-feira. No mesmo dia será votado o pedido do tribunal para que a secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, responda, como testemunha, num dos processos.