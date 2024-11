Presidente chinês está de visita a Grã Canária

O Presidente chinês Xi Jiping encontra-se na ilha de Grã Canária para uma visita de dois dias. O governante chegou ontem, nesta que é a sua segunda visita ao arquipélago canário.

De acordo com o jornal La Provincia, o presidente da Câmara Municipal fala nas repercusões positivas que esta visita tem para a divulgação do património histórico, nomeadamente com a visita à Casa de Colón, conhecida como a Casa de Cristóvão Colombo.

Por seu lado, o presidente da ilha fez questão de frisar que esta visita mostra a importância da localização atlântica da ilha e das suas infra-estruturas.

Esta visita contou com semanas de preparação, numa espécie de 'blindagem' da ilha para oferecer todas as condições de segurança.