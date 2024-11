'Horácio Bento de Gouveia' dinamizou visita à Casa de Saúde São João de Deus

A Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, através do Clube Viver a Vida, dinamizou, no passado dia 6 de Novembro, uma visita à Casa de Saúde São João de Deus.

"Os alunos de várias turmas e anos tiveram a oportunidade de participar na Reunião Mensal da Unidade de Saúde S. Ricardo Pampuri, assistindo aos testemunhos de pessoas com dependências, bem como de conhecer as suas consequências nefastas para as várias dimensões da sua vida humana (pessoal, familiar e profissional)", revela a escola à imprensa.

No final do encontro, os alunos dirigiram mensagens de incentivo e de motivação aos utentes, apelando à sua resiliência no tratamento e necessária abstinência.

E concluiu: "Esta acção revelou-se importante no sentido de, por um lado, desmistificar crenças, preconceitos e mitos associados aos estabelecimento de saúde na área da Psiquiatria e à doença mental em geral, e por outro, desenvolver, nos participantes, competências pessoais, sociais e emocionais".