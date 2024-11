Quarteto de Cordas Atlântico actua no Savoy Palace com Pedro Camacho e Duarte Santos

É já hoje que o 'Quarteto de Cordas Atlântico' vai actuar no Savoy Palace do Grupo Savoy Signature, com a participação de Pedro Camacho na flauta transversal e de Duarte Santos na marimba, ambos músicos da Orquestra. O concerto tem início marcado para as 21 horas com obras do filipino Joshua Cerdenia, da americana Amy Beach e do brasileiro Ney Rosauro.

"A junção da flauta e da marimba com o Quarteto de Cordas acaba por ser muito orgânica, porque o elemento comum que os une é a madeira. Este elemento que partilham, a madeira, e apesar de ser combinações pouco usuais, faz com que os timbres de cada um deles se fundam. De realçar o contraste temporal de cerca de cem anos entre as peças que irão ser interpretadas pelo flautista e pelo percussionista juntamente com o Quarteto, são elas a obra Heavenward de Joshua Cerdenia, escrita em 2014 e estreada em 2016 que contará com a participação de Duarte Santos na marimba, e a obra “Theme and Variations” de Amy Beach que contará com a participação de Pedro Camacho na flauta", refere nota à imprensa.

Os preços têm um custo de 20 euros e podem ser adquiridos na recepção do hotel.

PROGRAMA

Joshua Cerdenia [n 1989] - Heavenward

Amy Beach [1867 - 1944] - Theme and Variations”

Ney Rosauro [n 1952] - Reunion Dance

MÚSICOS

Natacha Guimarães. Violino

Joana Costa. Violino

Marta Morera. Viola

Jaime Dias. Violoncelo

Convidados:

Pedro Camacho . Flauta

Duarte Santos . Marimba