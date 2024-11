O parlamento aprovou, por unanimidade (47 votos), o levantamento da imunidade parlamentar de três membros do Governo Regional, no âmbito do processo 'Ab Initio'.

Em causa estão os secretários regionais e Finanças, Rogério Gouveia, de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos e de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino.