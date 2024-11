O que representam os avisos do IPMA?

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu avisos para a precipitação, para a Madeira e Porto Santo, no período da manhã deste domingo. Os avisos começaram por ser amarelos, foram depois elevados para laranja na Costa Sul e regiões montanhosas da Madeira, e, já na manhã de hoje, voltaram a regredir para avisos amarelos.

Saiba a que correspondem estas cores dos avisos emitidos pelo IPMA.

São vários os avisos que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera pode emitir, consoante as condições climatéricas de determinado local. Os parâmetros são, alias, distintos para a Madeira, para os Açores e para Portugal continental. O IPMA pode emitir avisos para o vento, precipitação, neve, trovoada, nevoeiro, tempo quente, tempo frio, e ainda para a agitação marítima.

Comecemos pela chuva, que foi a aviso que esteve em vigor na manhã deste domingo, 3 de Novembro. O aviso para a precipitação engloba os milímetros de chuva que poderá cair durante uma hora, ou num período de seis horas. A unidade de pluviosidade de um milímetro (mm) equivale ao volume de um litro (1L) que se acumulou sobre uma superfície de área igual ao um metro quadrado (1m²).

Para ser emitido aviso amarelo a previsão deverá mostrar a queda de 10 a 20 mm por uma hora, ou 30 a 40 mm em seis horas. Para subir para laranja equivalerá a 21 a 40 mm numa hora, ou 41 a 60 mm em seis horas. O aviso vermelho corresponde a concentrações superiores a 40 mm numa hora, ou superiores a 60 mm em seis horas.

Passando para o vento, os alertas são emitidos consoante a velocidade da rajada máxima, com uma variação para as terras altas. O aviso amarelo prevê rajadas entre os 70 e os 90 quilómetros por hora (Km/h), ou 90 a 100 Km/h para as terras altas. Para o aviso laranja esperam-se rajadas entre os 91 a 130 Km/h, ou 111 a 130 Km/h nas terras altas. Já o aviso vermelho corresponde a rajadas superiores aos 130 Km/h.

Para a neve, o IPMA emite aviso amarelo para queda de neve com acumulação entre 1 e 5 centímetros (cm) na cota abaixo dos 1000 metros, 1 a 10 cm entre os 1000 e os 1600 metros, e 5 a 25 cm acima dos 1600 metros. O aviso laranja prevê entre 6 a 15 cm de acumulação abaixo da cota 1000, 11 a 30 entre os 1000 e os 1600 metros, e 26 a 50 acima dos 1600 metros. O aviso vermelho é emitido quando se prevê que sejam ultrapassados os valores do aviso laranja.

Também comum na Madeira e Porto Santo, o aviso para agitação marítima amarelo prevê ondas com altura significativa de 4 a 5 metros, ou 5 a 7 metros para o aviso laranja, e superiores a 7 metros para o aviso vermelho.

Para o nevoeiro, a emissão de avisos prende-se com a quantidade de tempo em que visibilidade poderá estar afectada, nomeadamente mais de 48 horas (dois dias) para o aviso amarelo, mais de 72 horas (três dias) para o aviso laranja, e mais de 96 horas (quatro dias) para o aviso vermelho.

Já a trovoada preocupa consoante a frequência das descargas eléctricas. O IPMA emite aviso amarelo quando se esperam descargas frequentes e dispersas, aviso laranja para descargas frequentes e concentradas, e aviso vermelho quando se prevêem descargas eléctricas muito frequentes e excessivamente concentradas.

Por fim, os alertas do IPMA para o tempo quente e também para o tempo frio são emitidos consoante as previsões de valores persistentes de temperatura (em grau Celsius, °C) por um período superior a 48 horas. Valores que dependem consoante a zona, como é possível conferir nos quadros abaixo:

Temperatura mínima

Aviso amarelo Aviso laranja Aviso vermelho Costa Norte

7 a 8 °C 5 a 6 °C < 5 °C Regiões montanhosas

-2 a -1 °C -4 a -2 °C < -4 °C Costa Sul

10 a 11 °C 8 a 9 °C < 8 °C Porto Santo

10 a 11 °C 8 a 9 °C < 8 °C

Temperatura máxima