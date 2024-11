Ministra alemã alerta para risco de Rússia aproveitar transição nos EUA

A chefe da diplomacia alemã alertou hoje para o risco de a Rússia aproveitar o período de transição nos Estados Unidos para tirar partido das vantagens militares na Ucrânia e pediu ajuda urgente para Kiev.

"Não temos tempo para esperar pela primavera", justificou Annalena Baerbock durante uma conferência de imprensa em Berlim, citada pela agência francesa AFP.

Baerbock referia-se ao período de transição entre as eleições de 05 de novembro e a posse de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos, em 20 de janeiro.

'Agora é o período de transição que [o Presidente russo Vladimir] Putin sempre esperou em relação ao resultado das eleições nos Estados Unidos", disse Baerbock, dos Verdes alemães.

A mensagem de Baerbock é dirigida tanto à União Europeia (UE) como à Alemanha, onde existe incerteza sobre a data das eleições antecipadas, na sequência da rutura da coligação do chanceler Olaf Scholz na semana passada.

Tudo o que a Europa pode contribuir para apoiar a Ucrânia "deve ser mobilizado agora", disse a ministra, insistindo no reforço da defesa aérea do país, que se encontra numa "fase decisiva" da guerra travada pela Rússia.

Baerbock disse que, pouco antes das eleições norte-americanas, Kiev sofreu ataques de 'drones' como nunca e a guerra atingiu uma nova dimensão.

"Agora, é uma guerra aérea total", afirmou.

Baerbock disse que a própria Alemanha tem de ser capaz de aumentar as despesas orçamentais com Kiev para "cobrir, pelo menos, as necessidades essenciais da defesa ucraniana", especialmente contra 'drones'.

"Para além das medidas a nível europeu, precisamos agora de mais recursos financeiros no orçamento", disse, no que foi interpretado como um apelo para abrir uma exceção à regra constitucional do travão da dívida, no centro das divergências políticas na Alemanha.

O objetivo dos países da NATO de consagrar 2% do Produto Interno Bruto (PIB) à defesa "já não é suficiente nos dias de hoje", segundo Baerbock.

Para se chegar rapidamente a um acordo sobre o orçamento e eliminar a incerteza política, a ministra insistiu na necessidade de clarificar rapidamente o calendário das futuras eleições na Alemanha.

Scholz disse no domingo que estava pronto para se submeter a um voto de confiança dos deputados este ano, sem esperar até meados de janeiro, mas a oposição rejeita as condições que estabeleceu para acelerar a organização do escrutínio.