"Vou demitir-me porquê? Nunca tive medo de ir a eleições e estou aqui para dar a cara"

Face à moção de censura apresentada pelo Chega- Madeira, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, garantiu, esta tarde, que não se vai demitir do cargo e que não tem receio de ir novamente a eleições, se for necessário.

Nunca tive medo de ir a eleições e estou aqui para dar a cara, agora se pensam que vão encontrar soluções para fragilizar o PSD e, sobretudo soluções forjadas nos bastidores e nas costas do povo, estão muito enganados. O povo madeirense não se deixa enganar Miguel Albuquerque

Segundo o chefe do executivo, "não é quem fala mais alto ou diz barbaridades na televisão" que está apto para estar à frente do Governo, mas sim quem foi eleito pelo povo. "Isso chama-se legitimidade em democracia", frisou.

"Portanto, qualquer solução que queiram encontrar tem que passar sempre pela voz do povo madeirense, que é quem legitima o Governo e confere o mandato democrático ao presidente e aos titulares do Governo. É o povo que determina, não são jogadas parlamentares, nem culpas de partidos políticos, nem fracções políticas", acrescentou.

Vou demitir-me porquê? Porque os partidos da oposição querem? O que eles querem é ganhar na secretaria, aquilo que não ganham nas urnas Miguel Albuquerque

Na possibilidade do Governo Regional cair, Miguel Albuquerque garante que está pronto para "tomar as medidas" necessárias. "Se for preciso vou outra vez a eleições", afirmou, acrescentando, que também está legitimado pelo seu partido. "Fui eleito num congresso que decorreu em Março, tenho essa legitimidade", sublinhou.

O governante também garantiu que, até ao momento, ainda não existiu nenhum pedido de demissão de nenhum membro do seu Governo. "Daquilo que me consta, não nenhum facto ou qualquer acto ilícito provado em tribunal contra qualquer dos titulares dos cargos políticos do meu Governo. Enquanto isso não acontecer, não nos demitimos ou temos medo de enfrentar o povo madeirense", reforçou.