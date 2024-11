Proteção Civil sensibilizou colaboradores para medidas de auto-protecção

As Oficinas de Proteção Civil, que se realizaram no passado dia 7 de Novembro, destinadas aos colaboradores do Serviço Regional de Proteção Civil, tiveram como temática 'Medidas de Auto-protecção'.

Esta acção ministrada pelo Chefe da Divisão de Segurança Contra Incêndio em Edifícios contou com 20 participantes e teve como objetivo habilitar os colaboradores do SRPC com conhecimentos de prevenção e actuação em caso de emergência, de forma a garantir a devida implementação e operacionalização das Medidas de Auto-protecção. A aplicação das medidas de auto-protecção; compreensão do plano de prevenção; identificação dos elementos internos de segurança do edifício sede do SRPC, IP-RAM; conhecimento das plantas do Plano de Prevenção do edifício sede; procedimentos de exploração e utilização dos espaços conforme as plantas do plano de prevenção; e realização de simulacros foram os temas abordados.

"O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, continuará a sensibilizar a sociedade, os funcionários e colaboradores sobre temas de Proteção Civil, promovendo um ambiente de trabalho seguro e sustentável. A intenção em relação a esta ação é abranger a totalidade dos profissionais", indica nota à imprensa.