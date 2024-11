Falta de combustível obriga Irão a plano de racionamento de electricidade

As autoridades iranianas anunciaram um plano de racionamento de eletricidade que vigora a partir de segunda-feira em Teerão e noutras províncias do país, devido à falta de combustível nas centrais elétricas, segundo a agência noticiosa oficial Irna.

De acordo com um calendário publicado pela Irna, a eletricidade será cortada em várias partes da capital durante duas horas, entre as 09:00 e as 17:00.

Um plano semelhante foi anunciado para várias outras províncias do país, incluindo Qom (centro), Kerman (sudeste) e Guilan e Ardabil no norte, segundo a Irna.

A empresa pública de distribuição de eletricidade declarou ter tomado esta decisão devido ao "fornecimento limitado de gás combustível às centrais elétricas" e ao decreto governamental que determina "a não utilização de fuelóleo em certas centrais elétricas".

A duração do plano de racionamento não foi especificada.

Nos últimos anos, muitas das principais cidades iranianas têm sido afetadas pela poluição, que os especialistas dizem ser causada pela utilização de fuelóleo de baixa qualidade em centrais elétricas.

Na quarta-feira, o governo ordenou a suspensão da utilização desta substância em três centrais em Arak e Isfahan, no centro do Irão, e em Karaj, a oeste de Teerão, a fim de "assegurar a saúde" da nação.

Os repetidos cortes de energia, sobretudo no verão, têm sido motivo de grande descontentamento da população nos últimos anos.

Em julho, as autoridades iranianas ordenaram às instituições governamentais que reduzissem para metade o horário de trabalho durante vários dias, a fim de poupar energia.

Anos de sanções ocidentais tiveram um impacto negativo na economia iraniana.

O Irão foi o sétimo maior produtor mundial de petróleo bruto em 2022 e tem a terceira maior reserva comprovada de crude, atrás da Venezuela e da Arábia Saudita, de acordo com a Agência de Informação Energética dos EUA.

Hoje, a agência Irna noticiou que o vice-presidente iraniano responsável pelo ambiente, Shina Ansari, deverá participar na COP29, que começa na segunda-feira no Azerbaijão.