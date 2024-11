INEM diz que tempo médio de espera ontem no CODU foi de 19 segundos

O tempo médio de espera de atendimento dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) é no dia de hoje de 19 segundos, indicou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), acrescentando já estar em funcionamento a triagem automática.

"Os tempos médios de atendimento dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) registam agora, em média, 20 segundos de espera. No dia de hoje, 09 de novembro, o tempo médio é de 19 segundos", indicou o INEM num comunicado.

Segundo o instituto, estes tempos são o resultado das medidas de contingência implementadas, "com vista à otimização do funcionamento da central médica" do INEM.

Uma das medidas implementadas foi um mecanismo de atendimento automático, "acionado apenas em momentos de sobrecarga do sistema do CODU".

Assim, "se o tempo de espera atingir os três minutos, a chamada é imediatamente atendida e o contactante responderá com SIM ou NÃO às questões colocadas, permitindo de forma rápida e automática priorizar a gravidade das situações", explica o comunicado.

"Consoante o nível de gravidade, serão acionados meios de emergência ou as chamadas transferidas para o SNS 24", acrescenta.

O INEM indicou ainda que já reforçou as escalas no período diurno e que foram integrados enfermeiros nas equipas do CODU.

O Instituto Nacional de Emergência Médica comprometeu-se ainda a "desenvolver todos os esforços no sentido de melhorar o atendimento aos cidadãos".

Estas medidas surgem depois de várias críticas e queixas a alegados atrasos e falhas do INEM, que terão causado a morte a, pelo menos, 10 pessoas.