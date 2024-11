Representante da República pede serenidade

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira pediu hoje serenidade, inclusive alertou os jornalistas para colaborarem para passar a mensagem aos madeirenses que, apesar da situação política que pode levá-los às urnas pelas terceira vez em pouco mais de um ano para eleger os seus representantes na Assembleia Legislativa, que é a democracia a funcionar e que a vida na Madeir continua a decorrer com normalidade.

Ireneu Barreto frisou mesmo que não iria acrescentar muito mais para deixar as instituições funcionar, não condicionando a tomada de decisão que estará prestes a acontecer, por força da Moção de Censura apresentada ao Governo Regional liderado por Miguel Albuquerque. "Vivemos em Democracia, a situação que se vive neste momento é normal em Democracia, as moções de confiança e de rejeição são instrumentos previstos em regimes democráticos", por isso pediu para que "aguardemos com serenidade que a Assembleia se pronuncie sobre o que está hoje em cima da mesa".

E mais, reforçou, "não quero dizer nada de especial que possa ser entendido como condicionando ou interferindo nos trabalhos da Assembleia, deixemos a Assembleia funcionar, aguardemos calmamente o desenrolar dos acontecimentos", frisou, pedindo "também a vós que mantenham a nossa população, que bem merece, a serenidade no dia a dia, que acreditamos no futuro, a Madeira continua a funcionar", garantiu.

E exemplificou: "Continuamos a ter barcos no porto, aviões a aterrar, os hotéis a funcionar, os percursos pedestres a funcionar, a economia, os nossos restaurantes a funcionar, está tudo a funcionar. Continuamos a ser o melhor destino insular do mundo. Guardemos isso. Isso é que é importante."