Élvio defende viagens a 86 euros e acusa PSD e PS de andarem a “engonhar”

O líder parlamentar do JPP, Élvio Sousa, desafiou, esta manhã, os partidos no parlamento regional a aprovarem um projecto de proposta de lei à Assembleia da República, da autoria do seu partido, que altera o decreto-lei do regime do subsídio social de mobilidade para que os madeirenses paguem apenas 86 euros nas viagens aéreas (65 euros no caso dos estudantes).

O deputado afirmou que os madeirenses “têm que adiantar 400 ou 500 euros para poder viajar”, o que constitui “uma vergonha”. Élvio Sousa referiu que há nove anos que se espera pela alteração deste regime, sendo que os sucessivos governos da Região e da República do PSD e do PS limitaram-se “a engonhar”, com a constituição de grupos de trabalho, que não resolvem a questão de fundo.

O recente anúncio da criação de uma plataforma electrónica para agilizar o reembolso também não satisfaz o representante do PSD, que exige que seja garantido que os cidadãos insulares paguem apenas 86 ou 65 euros antes de viajarem. “Hoje, que invocamos o Dia de Nosso Senhor dos Milagres, que a justiça seja feita em prol dos cidadãos da Região Autónoma da Madeira”, rematou.