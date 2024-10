Condutores queixam-se de pouca sinalização ao 'bloqueio' na Rua dos Capelistas

Alguns condutores estão a manifestar descontentamento com o encerramento da Rua dos Capelistas, motivado por obras, devido à ausência de sinalização adequada que informe da interdição ao trânsito.

A principal crítica prende-se com a falta de aviso no arruamento anterior, Rua do Aljube, onde não há qualquer indicação de que o acesso na Rua dos Capelistas está proibido.

Vários automobilistas relatam já terem sido surpreendidos com o bloqueio, uma vez que, ao chegarem ao local, encontram a estrada fechada. Por isso, são forçados a recuar, uma vez que se trata de uma via de sentido único e sem qualquer alternativa para desviar a circulação rodoviária.

De acordo com o site da Câmara Municipal do Funchal, o condicionamento à circulação rodoviária e proibido estacionamento no entroncamento da Rua dos Capelistas com a Rua da Alfândega vai prolongar-se até ao próximo dia 1 de Novembro, motivado pelo 'Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2ª Fase'.