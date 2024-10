Supremo brasileiro autoriza regresso "imediato" da rede social X ao Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) o desbloqueio “imediato” da rede social X, depois da plataforma ter pago a multa 4,7 milhões de euro) por incumprimento de decisões judiciais.

Em comunicado, o STF indicou que o juiz Alexandre de Moraes “autorizou o retorno das atividades da rede social X (antigo Twitter) no Brasil e determinou que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) adote as providências para a retomada do serviço da plataforma”.

A rede social X está suspensa desde 30 de agosto no âmbito de um processo criminal por desinformação e crimes de ódio na internet.

O juiz Alexandre de Moraes tomou essa decisão devido à recusa da empresa de Elon Musk em remover uma dezena de perfis dedicados à desinformação e ligados à extrema-direita.